玉山金（2884）2019年獲利突破200億元，連8年改寫新高。該行今（12）日召開線上法說會，表示將持續深耕科技、跨境及三道防線，新冠肺炎疫情預期可能衝擊中國大陸首季經濟，但台灣今年景氣將由投資帶動，預期將以半導體、5G及台商回流為主力，表現相對審慎樂觀。

玉山金2019年稅後淨利200.99億元，年增17.8％，連8年改寫新高，每股盈餘1.73元、股東權益報酬率（ROE）12.07％、資產報酬率（ROA）0.84％，亦創金控成立以來新高。核心子公司玉山銀行稅後淨利成長14.9％，股東權益報酬率11.95％，表現齊登金控旗下銀行冠軍。

玉山金總經理黃男州表示，跨境及科技的策略發展主軸帶動去年整體業務成長，海外分子行獲利貢獻達21％。總放款成長7.9％，以企業外幣放款及消金房貸動能較佳，逾放比0.19％亦優於市場平均。前11月外幣存款成長20.1％，展現經營跨境及數位客群成效。

手續費收入方面，玉山金去年淨手續費收入創187.5億元新高，年增14.6％。信用卡有效卡數突破400萬卡，簽帳金額成長26.6％，貢獻信用卡手收成長33.4％。財富管理業務則串聯台灣、香港及新加坡三地財富管理平台，豐富產品組合，提供顧客更多元的理財方案，財富管理手收成長4.8％。

展望今年，玉山金將持續深耕「科技、跨境及三道防線」。該行表示，海外發展採保守穩健經營，因應台商的亞洲布局，透過海外9國28個營運據點間的跨境整合，建置海外專業團隊，提供顧客更全面的跨境金融服務。

風險管理、洗錢防制與法令遵循方面，玉山將積極強化有效的三道防線制度，因應不同業務風險屬性採取適當的控管機制。科技方面，玉山金長期聚焦金融科技發展，將持續投入人工智慧與創新研發，並規畫全面數位轉型，如2月推出的即時貸款平台「e速貸」，提供更好的數位貸款體驗。

(時報資訊)