54歲資深藝人董至成被爆與結婚21年的老婆羅若云婚變，婚變原因大逆轉，從一開始的董至成疑似家暴，現在傳出最新原因是老婆早就在7、8年前與兒子的游泳女教練有曖昧情，事後董至成接受《中國時報》訪問，聽聞妻子疑似出軌，當下震驚到說不出話來，不相信妻子有同志傾向，直斥「荒唐」！

董至成近年積極尋求事業第二春，不惜隻身前往大陸發展，未料卻在此時驚爆與結婚長達21年的妻子鬧婚變，有傳其中一個原因是今年過年董至成雖然人在台灣，卻沒回家吃年夜飯，令妻子心寒。羅若云更開出三大離婚條件，財產平分、兒子共同撫養、寧願放棄贍養費，只求盡速離婚。

董至成21年婚姻觸礁，與老婆羅若芸正爆婚變之際，經傳有人爆料真正原因是董妻出軌，外遇對象還是兒子的游泳教練「小恩」。對此，董至成稍早受訪時直呼「荒唐」，並表示不認為老婆會是女同志，也不相信她喜歡T。他說自已從沒想過她們會是一對，也沒想過小恩會妨礙他們的家庭。對於報導的真實性，他雖不敢置信但也語帶保留地說「不能講不可能」。

(中時電子報)