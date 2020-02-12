新冠肺炎疫情嚴重，北市發生有外國人被列為居家檢疫，但在台沒有房子，更被旅館趕出來，宛如「人球」。北市副市長黃珊珊12日表示， 由於中央檢疫所只收在外趴趴走而被「開罰」的人，但這2名外國人是願意配合政策、所以不能被罰，讓她很頭痛，只好協調其他旅宿業者幫忙收留，並盤整北市是否有空間自設防疫所。

黃珊珊統計，北市目前居家隔離有120人，其中4人有症狀（1人住院、3人隔離），已解除列管則有93人；居家檢疫共1355人，其中沒症狀為1343人、7人有症狀（5人有就醫、2人症狀較輕未就醫)，已解除列管有69人，但有5人失聯。

黃珊珊說，原先11日是12人失聯，後來找到7人，目前剩5人失聯，5人中有1人戶籍在新北市汐止區、不算北市，有2人是外國人要透過警政署來找，另2人是台灣人、北市正在找，只要發現違規事證明確、並找到人就開罰。

她表示，在外趴趴走也要開罰，被找到的話就中央檢疫所強制安置，但現在有件頭痛的事，就是中央只收已開罰的人，可是很多外國人是願意配合接受居家檢疫卻被旅館趕出來的，像前幾天就有2人被趕，由於他們不是違規者，所以不能開罰，現在這些人只能北市府自己想辦法請其他旅宿業者幫忙收留。

黃珊珊也坦言這些外國人有點像「人球」，並稱這就是兩難，北市府無法強迫民間旅宿業者配合，但在幫助外國人找到旅館的期間，市府同仁會一直陪他們找到地方才離開，然後繼續每天監控他們居家檢疫，現在也還在盤整，看北市是否有相關房地空間可作為防疫所。

她還說，目前確定有6名趴趴走的被開罰，其中1人是居家隔離者被罰6萬元、5人是居家檢疫者被罰1萬元，而這6人趴趴走期間接觸的地方，衛生局都有掌控。

(中時 )