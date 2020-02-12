以貧富差距為主題的韓國電影《寄生上流》獲奧斯卡最佳影片等多項大獎肯定，電影中為凸顯上流社會的豪宅，鮮明對比了貧窮半地下室的底層生活，富豪身份與品味的代名詞，除了豪宅、名車，也包括劇中豪宅內的藝術收藏品。

雷相畫廊總監雷建鈞分析在台的「上流」社會，以藝術收藏品打造居家品味者也不乏其人，知名的藏家包括國巨的陳泰銘多收法蘭西斯培根、彼特多伊格、威廉德庫寧等歐美知名藝術家；富邦蔡明興最知名的收藏則是持續收藏華人藝術家常玉、朱沅芷的作品；元大馬維建則被視為私人收藏趙無極最豐富、完整者。演藝圈名人周杰倫則收藏有米切爾．巴斯奎特、喬治．康多，日前更於台北當代藝博會買下艾迪馬丁內斯作品，引起不少話題。

高士畫廊負責人劉素玉與紅野畫廊李博文均指出，台灣收藏家會陳設在家裡的藝術品，首先考慮的要素為「名家之作」，劉素玉表示：「要讓客人一看都認識，主人不必大費周章介紹」，李博文表示：「再以藏家自己的愛好來分，喜歡書畫的就掛張大千、齊白石、吳冠中；喜歡油畫的就是趙無極、朱德群、常玉；收本土藝術家的就以陳澄波、朱銘為主。」

雷建鈞指出，在超級名家之外，台灣藏家也偏好奈良美智，草間彌生等日本藝術家，李博文分析，台灣和歐美藏家屬性仍不同，對歐美的藝術名家，除了畢卡索、莫內、夏卡爾外仍屬陌生，也少買未成名藝術家作品，因此村上隆、草間彌生這些藝術家作品，30年前未必肯買。近年收藏界受到流行話題影響，KAWS這類潮流作品或療癒風，甚至「誤讀」為療癒系的奈良美智，也進入台灣藏家的收藏光譜內。李博文指出，如愛狗藝人蕭敬騰收藏黃柏仁的狗雕塑，也多基於療癒和共鳴。

除了知名度、療癒性、話題性，劉素玉指出藏家會放在家中的作品也重視有大氣、華麗、圓滿之意，如薛松的焚燒拼貼，姚瑞中的金箔山水、曾雍甯的原子筆畫等。此外，台灣亳宅的藝術品擺設，多少仍尊信風水，劉素玉指出，一些設計師為客戶選藝術品時，會選擇山水畫，代表有靠山、有財運；若是雕塑品，則忌諱尖角而以圓潤為佳。

以價位而言，雷建鈞分析，頂尖富豪偏好百萬至數千萬美金的作品；一般富豪的預算約在10萬到50萬美金之譜，新銳藏家則選擇5000至1萬美金作品為主，李博文也建議，若是薪水階級的藏家，不彷從月薪或年薪的1／4開始規畫收藏預算。可接受的作品尺幅，則受居家空間所限，100號以內作品較有市場，雕塑品則以1公尺內為佳。

(旺報 )