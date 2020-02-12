香港瑪嘉烈醫院其中2名確診病人已符合出院的準則，今日將陸續出院，這是香港新冠肺炎疫情以來，首次有確診病人出院。

香港《明報》指出，初步有2名確診新型冠狀病毒肺炎病人，經兩次病毒檢測呈陰性，醫生評估後符合出院原則，將會離開瑪嘉烈醫院。香港衛生署衛生防護中心官員何婉霞說，確定要出院的病例條件符合國際標準，為第18宗個案的男性病患，已於12日下午出院，並安排一星期後覆診，另一人則還在醫院觀察，可能也會在今天出院。

據《香港電台》報導，香港12日再新增一名新型冠狀病毒確診個案，目前累計共50宗。新患者是一名51歲的男子，與另一名同樣在酒樓廚房工作的確診患者是同事關係。

香港衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，新患者在本月3日發燒，翌日向醫生求醫，本月10日再到廣華醫院檢查，之後確診。他在求醫後留家一日，之後回酒樓上班4天。他和另一名患者一同在廚房工作，有一起進膳。當局已安排同一區域工作的另外5名緊密接觸者往檢查，其中2人感到不適前往廣華醫院，檢測結果呈陰性。

截至12日下午，香港至今有50宗確診個案，其中1人死亡，4人危殆。

(中時電子報)