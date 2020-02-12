聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，台股12日再度大漲110點，一舉攻上季線，大盤連續兩日反彈合計約200點，就價量結構觀察，只要13日能站穩11,600點，將可視為短線底部成型，惟後續面臨季線及月線反壓，上攻不易，預期大盤將進入震盪偏多格局。

類股方面，法說行情帶動整體電子族群百花齊放，包括砷化鎵業者穩懋、全新、宏捷科12日股價皆大漲逾2％，軟板廠台郡更因2019年每股盈餘達10元，股價強勢攻上漲停板，至於前陣子受新冠肺炎影響較深的銅箔基板（CCL）廠，12日也紛紛止穩反彈，聯茂盤中也一度觸及漲停板。

個股方面，本周納入投資組合的國巨，受惠被動元件供需缺口尚未改善，漲價行情有望延續，加上低基期優勢，後市可期。

操作方面，大盤目前處於「即將由空轉多，但還未全面轉多」的轉折點，建議投資人可以開始加大資金比例，買進５G、被動元件等全年展望佳的產業，一但大盤正式收復月線11,800點，現階段將會是全新的起漲點。

(工商 )