倫元投顧分析師陳學進表示，台股12日開高走高，終場上漲110.15點，漲幅0.94％，收在11,774.19點，櫃買指數同步收紅，終場勁揚1.89點，漲幅1.32％，以145.49點作收。

三大法人方面，外資續買61.69億元，投信續買4.97億元，自營商轉賣1.42億元，外資於台指期貨市場上同步加碼買回4,300口多單，累計淨多單部位為39,174口，心態轉趨謹慎偏多。

雖然新冠肺炎疫情持續延燒、大陸幾乎全面封城、陸廠延遲開工及利空消息頻傳，使得市場人人自危，衝擊全球股匯市表現，但新冠肺炎的衝擊應屬短期性利空，因大陸國家衛生委員會表示，湖北以外的新增確診病例已開始明顯下降外，大陸傳染病學專家鍾南山也預估，武漢肺炎將於本月達到高峰，並於4月結束。

儘管2月全球及國內景氣勢必受到疫情影響，但當遞延的消費及需求未來急速湧現時，配合各國政府和央行因應疫情的振興經濟方案與措施，預期全球及國內經濟將可迅速回穩。

此外，當利空鈍化及法人資金回流美國市場後，美股那斯達克指數及標普500指數11日雙雙續漲再創新高，費半指數也成功回補1月27日的空方缺口，再一次印證「行情總在絕望中誕生、在半信半疑中成長、在樂觀的氣氛下毀滅」。

個股方面，受惠台積電營收報喜及積層陶瓷電容（MLCC）漲聲再起，相關概念股連袂大漲，甚至台郡、欣興、南電、華通、聯茂、台光電、全新、穩懋、超眾及多檔跌深股也陸續強彈，當強勢股續創新高且弱勢股止跌反彈，代表盤勢後市相對可期。

至於本周納入投資組合的技嘉，三大產品線成長前景樂觀，全年業績持續看俏，12日股價續創56.8元新高，預期在多方趨勢與法人偏多心態不變下，只要量價不失控且守穩短期均線不破，後市續漲再創新高的機會可期。

操作方面，前景展望佳、公司業績具有轉機題材、具有轉單效應的缺貨或漲價題材股，投資人近期皆可多加留意。

(工商 )