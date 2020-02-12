華冠投顧分析師吳官隆說，12日台股上市上櫃與陸股都呈現走揚，年後被破壞的行情回溫，對於疫情無需過於恐懼，儘管短多不免有壓力，但仍可找尋標的布局，並用基本面判斷獲利出場時機。 他表示，美股12日漲跌互見，道瓊指數大致收平盤29,276點，費半指數則飆漲2％，繼續向上創高。亞股當中，陸股12日震盪小漲，目前是中國開工第三天，許多地方設法恢復營運，下午盤的上證指數漲0.6％。

陸方續採寬鬆貨幣政策，市場認為可能會降準，短線救市成功，而先前陸方對美國的部分產品實施關稅減半，消息傳出美方願意提供配方給中國，對疫情緩解是正面的幫助，不再探低就是安全，上證需看2,900～2,950點攻防區間。

台股12日大漲110點，終場收在11,774點，成交量約1,490億元，留有量增長紅棒，盤面不少個股明顯轉強，包括功率放大器（PA）三雄及蘋概三王都全面帶量上攻，而印刷電路板（PCB）廠強勢反彈，遊戲族群走勢亦不俗。

個股方面，本周納入投資組合的景碩，12日漲1.5元、收52.7元，60日線支撐位在51元，KD指標於69持續轉強。本周三帶量上攻，並留有上影線，周四必須增量表態，設法再創高檔。

(工商 )