營建大廠瑞助營造2019年可說是雙喜臨門！不僅營收與獲利創新高，旗下的瑞恩開發插旗台中水湳經貿園區黃金地段推出首案「瑞恩悅琚」，總銷金額約15億元，去年10月正式進場銷售，在瑞助「30年磨一劍」的品牌助攻下，締造開案1個月熱銷九成、2個月內完銷的驚人成績，今（12）日盛大舉辦開工動土典禮。

瑞助營造暨瑞恩開發董事長張正岳表示，瑞助營造30年來承造近300件建案，從住宅商辦、學校、銀行、科技廠房到地區指標性公共工程，創造斐然佳績，獲獎無數。瑞助2018年首度進軍建設事業，新創建設品牌「瑞恩開發股份有限公司」，水湳經貿園區首案「瑞恩悅琚」推出即熱銷一空。由於瑞恩粉絲頻頻詢問下一個建案，目前正在北屯區如11期、14期重劃區、水湳等區域找地，期望下半年能有新案推出。

張正岳強調，水湳經貿園區擁有中台灣最大的建設動能，台中市政府預定在此區建設台中綠美圖、水湳國際會展中心、水湳智慧營運中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心、逢甲大學及中國醫藥大學委託普立茲克建築獎大師所設計的水湳校區，整體挹注金額高達600億元以上，未來發展不可限量。

其中，由日本建築大師妹島和世所設計的世界級地標「台中綠美圖」，更是由瑞助營造所承攬建造，瑞恩開發首案「瑞恩悅琚」恰巧坐落在世界級地標景觀第一排，其地理位置及生活機能將是台中新七期的蛋黃區。

「瑞恩悅琚」基地面積700坪，位於中清路上，毗鄰水湳經貿園區及整體開發單元八地區，規劃21層高層電梯住宅大樓，外觀仿如一片巨大積體電路板，科技時尚感十足，且距離台中綠美圖僅有400公尺，可俯視經貿園區綠意盎然的中央公園，是都會核心中的綠色宜居建築，引景入室的覓靜設計。

張正岳說，該建築最大的亮點是，瑞助要以共好建築理念及精細建築工法，雕琢瑞恩的第一個建案，締造中清路新地標！目前已購客戶中，醫生與科技人不少。

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