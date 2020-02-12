新型冠狀肺炎疫情持續延燒，防疫物資彌足珍貴，高雄市政府顧問黃福昌為保護校園師生健康，12日熱心捐贈450桶消毒酒精，提供給高雄市各個學校使用，讓師生入校多一層防護，希望與校園共同抗疫，安然度過此次疫情危機。

在新型冠狀肺炎疫情衝擊下，黃福昌捐贈450桶消毒酒精給高雄市教育局，分配高雄市所在地的國立、公私立學校，共計嘉惠379所校園，讓延後開學的校園更安全，為孩子的健康多一分準備，共同為防疫努力。

黃福昌表示，剛聽到新冠肺炎疫情時，想到他們工廠內有許多75％酒精，便馬上向工廠協調，要將部分酒精捐獻出來，並強調防疫期間勿聽信不實說法，導致物資出現搶買與囤積的行為，也希望藉由這次捐贈消毒酒精，呼籲防疫的重要，同時也能起拋磚引玉，大家一起對抗病毒，保護校園師生健康。

教育局長吳榕峯透漏，黃福昌原先捐獻100桶消毒酒精，但後來又增加至450桶，甚至幫忙教育局直接將酒精送至定點，他非常感謝黃福昌，獻出愛心為校園奔波籌備物資，捐贈高雄市各個學校消毒酒精，讓379所學校受惠，一起為防疫打拼。

(中時 )