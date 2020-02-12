停靠橫濱港的「鑽石公主號」郵輪新冠肺炎疫情持續惡化，先前受困船上的85歲台籍老翁除了咳血外，昨（11）日更出現流鼻血現象，所幸今（12）日上午終於盼到醫生看診，並且獲得安眠藥，讓老翁得以入睡。

鑽石公主號12日再確診39例新冠肺炎病例。

鑽石公主號郵輪新冠肺炎疫情持續擴大，船上3,500多名乘客及機組員仍在隔離防疫、無法下船，當中也包含20多名台籍旅客及工作人員。其中一名台籍中年男子10日透露，85歲父親身體狀況欠佳，連日咳嗽，卻因為未發燒，船醫不願對他進行檢查，該名老翁更咳到咳出血來，安眠藥也快要吃完，男子遂透過媒體向我國政府求救。

據中央社報導，除了咳嗽，老翁昨天更開始出現流鼻血症狀，一天內流了多次鼻血，需要不斷擦拭，令老翁兒子心急如焚。昨晚約11時30分，船醫對老翁進行電話問診，不過仍得到「沒發燒的話，無法讓醫師前來房間治療」的回應。所幸今日上午傳出好消息，醫師終於到房內為老翁看診，稍晚也有人送來安眠藥及2瓶運動飲料，讓老翁補充電解質。

受訪中年男性乘客並未透露父親病況，不過表示，老翁10日已接受醫護人員篩檢，不過至今仍未被告知檢驗結果。他說，船上有乘客指出，如果病毒檢驗結果呈現陰性，也就是沒有感染，就不會接到通知，因此他猜想，父親應該沒有被感染。

鑽石公主號今日再新增39名新冠肺炎確診病例，總計該郵輪確診病患上升至174人，此外，到船上進行檢疫的1名檢疫官也不幸中鏢，總計今日確診數為40人。

確診人數再擴大，加上檢疫官也染疫，讓受困船上的乘客百感交集，猜想整艘船已淪疫區。男子表示，他們11日終於聯絡上我駐日官員，並且獲得關懷與協助，今日上午醫生來為父親看診後，他就發送郵件感謝駐日官員幫忙，也感謝政府聽到他的救父心聲。

他說船上乘客的共同心聲是日本政府對所有人員進行病毒篩檢，給予沒事的人一份「無菌者」聲明，好讓他們日後不被貼標籤。他說，現在最大的心願就是讓父親趕快下船。

(中時電子報)