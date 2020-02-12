嘉義市嘉邑城隍廟董監事捐款認養嘉中棒球隊，副市長陳淑慧（前排右二）稱讚。（廖素慧攝）

順益企業董事長林文村（左二）捐款認養嘉中棒球隊，副市長陳淑慧（前排右二）稱讚。（廖素慧攝）

嘉義市副市長陳淑慧（右）稱讚城隍廟、順益企業認養嘉中棒球隊。（廖素慧攝）

嘉義市城隍廟與知名企業合作認養嘉義高中棒球隊，12日舉行認養儀式，副市長陳淑慧感謝民間一起來振興棒球，嘉中校長劉永堂感謝捐贈認養；球隊教練蔡士偉坦言，少子化造成國小少棒隊銳減，更不利國高中球隊發展，更多資源挹注球隊，才有利於培育選手。

嘉邑城隍廟董事長賴永川代表董監事會捐贈50萬元，順億企業董事長林文村是嘉中第9屆傑出校友，捐贈30萬元，2個單位共80萬元認養嘉中棒球隊，嘉中校長劉永堂代表受贈，並致感謝狀給城隍廟、林文村表達謝意。

賴永川說，嘉義市是KANO棒球的原鄉，城隍廟繼認養嘉義市立民生國中棒球隊之後，今年捐款認養嘉義高中棒球隊，減輕愛打棒球的年輕學子與其家庭的負擔，響應黃敏惠市長「拚運動經濟，構築五級棒球」的城市發展願景。

林文村說，他念嘉中初中部及高中部共6年畢業，當時也喜歡打棒球，兒子也是嘉中校友，他及雙親是城隍廟信徒、顧問，他也是現任城隍廟董事，很高興能促成認養母校棒球隊的美事，為重振嘉義KANO棒球雄風盡一分心力。

蔡士偉說，少子化影響棒球隊招生，嘉義市原有10幾所國小有少棒隊，如今僅剩垂楊、民族、博愛、興嘉等4校球隊，國中也只剩下民生、大業2校有球隊，球隊是以體育班招生，名額至少15個，但國小球員漸少，國高中越來越難招足名額，只能向外縣市招生，希望有更多資源引進球隊，對振興棒球運動才更有力。

(中時 )