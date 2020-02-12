鑽石公主號持續在日本橫濱港隔離中，今又新增39名確診病例，累積達174例，而船上有22名台灣乘客也發出求救警訊。對此，我國駐日代表謝長廷今日在臉書做出聲明，他表示，星期一會為此召開專案會議，並成立專案小組聯繫處理，另外，會再研究台灣能否派專機或船隻接回。

謝長廷臉書上7點聲明如下：

一、鑽石公主郵輪上本來有3700人，包括乘客2600位，及1100名船員，分別有日本、美國、英國、加拿大、澳洲、台灣等不同國籍。因為曾有一位香港籍乘客証實是武漢肺炎的確診病例，所以日本政府依法（認定有危害日本利益之虞）不准該船人員入境（目前允許靠岸補給，但人員不能下船）。

二、船上旅客也因此依規定必須在船上隔離14天，至少到2月19日止。

三、之前，日本衞生單位就有發燒及和該香港乘客有近距離接觸的273位乘客和船員加以檢查，陸續發現有61位確定感染。台灣籍確定感染者一名，而今天增加的39名，有無台灣人，還待查詢確定。

四、郵輪房間有的光線、通風不良，悶在裡面影響健康，一起生活作息又恐增加感染機會，有些年紀大的有慢性病，所帶的藥已經不夠，也有個別乘客有發生身體不適(如關節炎、流鼻血、失眠以及皰疹等)，身心壓力很大。台灣的乘客及家屬要求全體乘客一起檢查如上次基隆停靠的寶瓶星號郵輪一様，檢查結果陰性的准許離開回台灣。

五、上述需求有陸續轉達船公司和日本政府，如隔離環境、藥物（胰島素、血壓以及血糖藥）需求有陸續改善，但個別乘客的病痛如沒有發燒現象，現場醫生不會優先處理，我們有陸續反映家屬意見，但是否危急重大只能尊重現場的專業判斷（目前船上有29位醫生、18位護士，以及12位藥劑師）至於全部乘客都檢查一節，日本之前有說人力不足，但勞働厚生大臣在記者會時有説在商討中。

六、最重要的是檢查结果如是陰性現在可否回家的問題？上次基隆的寶瓶星號，經檢查128位乘客（不是全部2千多位）结果，對病毒反應都是陰性，全部都准許回家，其主要原因是沒有人確診感染病例，但鑽石公主號已經有這麼多確診病例，檢查是陰性就要離開？涉及諸多層面問题，1、有法律問題（隔離時間未滿）、2、安全問題（之前有確診病例是本來檢查是陰性但隔幾天變陽性）、3、技術問題（如何離開？如何回台灣？）4、公平問題（台灣可以先離開？或各國一致？）。

七、該船已經成為世界新聞焦點，處理不當，批評隨之而來，而旅客當中，日本人最多，美國也有400多人，日本面臨內外壓力很大，日本對確診病例是不分國籍，予以治療，費用負擔也沉重，如果可以解除隔離讓大家回去，對日本是解放，但在防疫的世界責任上他們沒有這樣做，也不敢偏袒哪一個乘客，依我們研判，應該會是一致處理乘客下船離開的問題。

如果要由自己國家派出專機或專船載回，美國最有可能，他們有400人以上，在橫須賀有基地，技術沒有問題。但目前為止，美國也是尊重日本的處理程序，並無特別動作。台灣可不可能派專機或船隻來載回？回台灣還要不要檢查隔離？需要謹慎研究。但我們會持續關注並協助我在船國人，讓此案能有妥善解決以及適當處置措施。

(中時電子報)