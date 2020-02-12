針對台灣燈會后里主展場森林園區外，有業者違反土地使用分區管制相關規定私設攤販區，為維護燈會賞燈品質，台中市政府經發局會同都發局分別於2月7日、2月10日進行裁處，並督促土地所有權人台糖公司改善，台糖12日在私設美食區2處出入口進行查封，避免承租人入場營業，以杜絕違法設攤情事。

經發局表示，此私設美食區原由開發公司向臺灣糖業股份有限公司承租作停車場使用，於今年1月起對外進行招商行為，本局先於2020年1月8日及2月5日二次函請台糖公司轉知承租人應適法使用土地。

土地所有權人台糖公司公告。（台中市經發局提供／王文吉台中傳真）

該場所於2020年2月6日開始有營業行為，現場設有120頂帳篷及攤販進駐營業，營業型態屬攤販集中場，已違反都市計畫法土地使用分區管制相關規定，經市府經發局會同都發局分別於2月7日、2月10日進行裁處後，業者仍未停止營業，市府再次督促土地所有權人改善，台糖公司於12日將美食區出入口以紐澤西護欄進行查封，讓承租人無法入場營業，杜絕違法設置。

經發局強調，台糖公司已與承租人終止租賃契約，承租人如繼續營業，涉及刑事竊占罪則，本局將持續協助土地所有權人維護權益，並積極處理後續管制作為。

台中市政府鐵腕取締違法攤販集中區，台糖派員放置紐澤西護欄查封，避免承租人入場營業。（台中市經發局提供／王文吉台中傳真）

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