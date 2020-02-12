新冠肺炎疫情延燒，影響遊客出遊意願，雄獅旅行社為確保旅客權益與安全，決定取消原定3月28日出發之「星夢郵輪世界夢號六日航程」，以及3月31日出發之「歌詩達郵輪威尼斯號八日航程」。雄獅旅遊表示，除護照簽證等規費，將全額退還旅客已繳納艙房費、港務費和岸上觀光費用。

雄獅旅遊另指出，惟今年1月29日（含）前取消訂單者，不予退費。

雄獅旅遊獨包3月28日出發的星夢郵輪「世界夢號」，及3月31日出發的歌詩達郵輪「威尼斯號」操作赴日韓海上假期，兩艘船在過年前已招客4,000多人，客人擔心疫情退訂取消後剩3,560人左右，如今全數取消，初估使雄獅減少約1.6億元營收。

雄獅取消了2020年兩艘獨包的賞櫻郵輪，但旅客如果在2月29日前同意保留訂金並優先預約雄獅旅遊「2021年星夢郵輪世界夢號獨包郵輪賞櫻航次」，則雄獅旅遊願提供旅客以下專屬預約優惠：

1.2021年世界夢號郵輪賞櫻行程艙房費享有定價五折優惠（依每房入住人數，最高為四人，原訂單人數增減亦適用。套房艙（含）以上不適用此項優惠），並不得併用其他優惠。

2.每房提供美金100元（價值新台幣3,000元）之船上信用消費額。

雄獅旅遊表示，2021年世界夢號獨包郵輪賞櫻行程定價、出發日期、停靠港口及賞櫻路線將於2020年5月31日前確認。而雄獅旅遊於2020年6月30日前，保有取消出團權利，旅客預約費用將全額無息退還。旅客預約雄獅旅遊2021年獨包郵輪賞櫻行程，可於2020年8月31日前可取消預約，已繳或已保留費用將全額無息退還。

雄獅旅遊強調，2021年世界夢號郵輪賞櫻航次專屬優惠僅限一次，取消預約後再次預約不得享有以上優惠。選擇直接退訂之旅客，報名雄獅2020年8月31日前出發之團體行程，仍可享有長線優惠新台幣1,000元，短線優惠新台幣500元。

(工商 )