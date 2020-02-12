速霸陸（Subaru）汽車總代理台灣意美汽車在去年底於台北車展搶先曝光Forester GT Edition車款後，12日宣布正式在台上市。

台灣意美汽車指出，Forester GT Edition以台灣全時四輪驅動SUV銷售冠軍之姿，注入由意美汽車集團和前速霸陸全球先進設計總監小林正彥先生的設計，以全新前衛運動化設計的GT專屬套件，再升級支援360度環景影像系統、Apple CarPlay與Android Auto的觸控式智慧影音系統，強勢拓展台灣市場。

(工商 )