台灣意美汽車上市速霸陸Forester GT Edition 17:232020/02/12 工商 陳信榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 速霸陸（Subaru）汽車總代理台灣意美汽車在去年底於台北車展搶先曝光Forester GT Edition車款後，12日宣布正式在台上市。 台灣意美汽車指出，Forester GT Edition以台灣全時四輪驅動SUV銷售冠軍之姿，注入由意美汽車集團和前速霸陸全球先進設計總監小林正彥先生的設計，以全新前衛運動化設計的GT專屬套件，再升級支援360度環景影像系統、Apple CarPlay與Android Auto的觸控式智慧影音系統，強勢拓展台灣市場。 (工商 ) #意美汽車 #GT #速霸陸 #Forester #Edition 也許您會感興趣 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 1員工確診肺炎！新加坡星展銀急撤大樓300員工 - 即時 - 工商 內幕！台積電甩肺炎 驚曝老二沒砍單 - 財經 台積電還能再創新高？謝金河分析這點... - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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