新冠病毒（COVlD-19，武漢肺炎）疫情持續在全球延燒，不少民眾都害怕自己染病被隔離，不過青島市卻有名男子謊稱自己剛從武漢回來，只因為想獲得免費吃住，最後他也如願被隔離14天，不過謊言還是遭到戳破，依虛構事實擾亂公共秩序被處以行政拘留7天。

根據《青島日報》報導，事發於1月26日下午6點左右，在青島西站出口，55歲的高姓男子突然對檢察人員表示，他剛從武漢的監獄釋放回來，希望自己能夠被隔離。警方接獲通報後立刻展開調查，不過始終找不到高男曾去過武漢的紀錄，且在14天的隔離期間，他也完全沒有發燒症狀。

直到2月10日隔離期結束後進行傳喚，高男才坦承說謊，其實自己連湖北都沒有去過。戶籍地在青島西海岸新區濱海街道的他，平時多在外地打工，聽說從武漢回來的人員需要被隔離，仍是單身的高男心想，反正回家也是一個人，不如謊稱自己曾去過武漢，就可以去隔離所內「蹭吃蹭住」。

最後高男依法被處以行政隔離7天，誇張的行徑引來許多網友批評，不過卻也有人笑稱，「願望再一次實現了」、「又可以再白吃白喝7天」、「大家都想躲，反而他想去」、「在裡面待一輩子，就可以免費吃住一輩子了」。

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(中時電子報)