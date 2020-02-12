根據新加坡最大的星展銀行（DBS）內部通告，由於行內出現一起武漢肺炎確診病例，總行今天疏散了300名員工，以防範未然。

新加坡已通報47起武漢肺炎病例，是中國以外確診病例數最多的國家之一。證據日益顯示，當地出現了本土傳染病例

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。路透社報導，星展銀行新加坡負責人許志坤在通告上表示：「我很遺憾地通知你們，星展銀行亞洲中心43樓出現了一起冠狀病毒疾病確診病例。」

許志坤說：「為防範未然，濱海灣金融中心（MBFC）43樓300位同仁已全數疏散，暫時在家工作。」他指的是星展總行。

星展在面對媒體訪問時說，銀行方面即將發表聲明。行內員工告訴路透社，金融中心其他樓層沒有受到影響。

包括星展銀行在內的一些公司已取消現場簡報，改以電話會議取代。新加坡政府也提醒民眾，不要互相握手問候。

(中央社)