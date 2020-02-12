對抗新冠肺炎，高市共享運具安全消毒。（柯宗緯攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，全台陷入口罩荒，醫療用口罩大缺貨外，就連濃度75％藥用酒精也難求。高市衛生局12日表示，若民眾透過網路在拍賣平台及臉書，或是實體場所等通路未經許可販售，恐涉及藥事法，最高可罰200萬元。

藥政科長朱孝芳指出，目前尚未查獲不法販售口罩及藥用酒精，但提醒民眾「醫用口罩」屬於醫療器材管理，而「濃度75％藥用酒精」屬於乙類成藥管理，藥商（局）除需有實體通路外，還得向當地衛生局申請登記通訊交易通路事項，才可於網路販售。

朱孝芳提到，百貨店、雜貨店及餐旅服務商則必須經由工商登記載明「乙類成藥零售業」，才可以販售乙類成藥，民眾不得擅自於網路或其他未經許可場所販售。

高市社會局近日則針對獨居且行動不便身心障礙者及偏遠地區獨居長輩，發送關懷口罩計1597人，提供每人每7天2片口罩。交通局則與威摩科技（WeMo Scooter）、iRent共享電動機車及夠酷比共享電動自行車等共享運具業者就所屬共享運具，每日巡檢時，加強車輛、安全帽配件與環境消毒作為。

高市府為服務廣大的新住民朋友，也取得衛福部疾管署教導正確戴口罩的影片授權，新增越南語、泰語、印尼語、柬埔寨語版本，歡迎全國各縣市政府以及中央轉傳下載，共同防疫宣導。

(中時 )