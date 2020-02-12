新冠肺炎疫情持續升溫，加上寒流一波波來襲，民眾外出意願降低，但聽損者仍需要定期調整助聽器和定期聽力檢查。明基集團虹韻助聽器配合政府長照2.0政策目標，已積極推動「到府服務」便民措施，虹韻總經理王安表示，虹韻有100位聽力師和配戴師服務團隊可安排派員免費到府服務，歡迎善加利用。

虹韻助聽器目前全省共有36間門市、2間聽力所，近期每日在門市端進行儀器設備及環境消毒，備有酒精提供前來門市服務保養客戶使用，為前來定期聽力檢查及助聽器保養的客戶把關。

王安指出，雖然民眾近期外出意願降低，但聽損者仍有定期調整與聽力檢查等服務需求，為減少身心障礙（行動不便）人士及年長者往返奔波的不便性，有需要者歡迎撥打免付費電話洽詢到府服務，請善加利用。

虹韻為落實經營理念，持續配合政府長照2.0並推動「到府服務」便民措施，提供聽損人士及長者快速便捷到府的貼心服務，省去往返醫院或助聽器公司做聽力檢查的舟車勞頓。

(時報資訊)