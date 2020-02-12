富邦媒(8454)公布108年財報，108年合併營收518.3億元，創下歷年新高，每股盈餘為9.95元，為因應零售市場快速變革與科技躍進，momo將持續豐富站上商品力、為消費者創造更多購物新體驗，並擴大服務的範疇，持續壯大於零售市場的版圖，穩站市場龍頭地位。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，108年第4季合併營收為159.1億元，較107年同期成長28.4%，EBITDA年增31%至7.06億元，創下單季歷史新高，歸屬於母公司業主稅後盈餘為4.2億元，單季每股盈餘為2.99元，較107年同期成長5.3%；累計108年合併營收達518.3億元，較107年成長23.4%，營收再創新高，EBITDA約為23.29億元，合併稅前盈餘為17.2億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘13.9億元，每股盈餘為9.95元，還原一次性所得稅利益後，108年每股盈餘為9.75元，年增14.3%。

物流「短鏈革命」為富邦媒108年重點發展項目，目前momo共有20座倉儲設施，遍布北、中、南等8都；為強化南部配送布局，去年第三季投資6.3億元於台南市新市區購置土地，以增設南區物流中心，而為提升最後一哩路的配送運能及效能，也持續擴大自營車隊的經營規模，momo藉由布建綿密的物流網絡，以期帶動產業向上提升。

富邦媒表示，momo於108年能再締造優異的表現，除了「深耕品牌合作策略」延伸觸角更廣泛，不僅積極導入全球知名品牌、針對特殊品類服務尋求結盟夥伴，同步強化尋求海內外獨特性的商品，藉此大幅提升站內商品豐富性與獨特性的優勢；momo同時瞄準會員經濟之浪潮，積極整合集團豐沛資源，以擴大會員服務經營之綜效，如：108年度與台灣大哥大從全台近800家myfone門市到店取貨、門號優惠購方案、串聯數位加值服務MyMusic祭出回饋好康；以及借重台北富邦銀行於金融理財領域專業的資源，打造全台最強網購神卡「momo聯名」信用卡，以開創會員服務之新格局。

展望今年，富邦媒表示，因應零售市場快速變革與科技的躍進，momo將持續豐富站上商品力、持續為消費者創造更多驚喜的購物體驗，及擴大服務的範疇，以持續壯大於零售市場的版圖，穩站市場龍頭之地位。

(時報資訊)