水保局長李鎮洋（左三）率團隊前往大湖地區視察工程，上午於大湖酒莊聽取簡報。（巫靜婷攝）

大湖酒莊後方休憩平台為木造材質，年久腐鏽有安全疑慮。（巫靜婷攝）

水保局長李鎮洋（左五）率團隊前往大湖地區視察工程，大力推廣大湖休閒農業。（巫靜婷攝）

吳家草莓園旁空地經工程改造，成為充滿大湖意象的停車場。（巫靜婷攝）

吳家草莓園旁空地經工程改造，成為充滿大湖意象的停車場。（巫靜婷攝）

大湖酒莊休憩平台自2004年建置至今，木作結構基礎老舊破損、維護不易，遊客進出頻繁，恐有安全疑慮，大湖地區農會向水保局申請計畫改善，12日水土保持局局長李鎮洋下鄉會勘，預計於草莓季後施工改善，盼串聯草莓1級與3級產業，延長遊客停留時間，提升休閒農業觀光效益。

李鎮洋12日到苗栗大湖視察水保局工程，針對「大湖地區農會酒莊友善服務設施加值改善工程」，於去年11月同意補助900萬元施作，目前與地方討論前期規畫設計，預計4月開始施工，台中分局簡報，工期初估需4個月，但會盡力配合縮短，屆時施工便道將經過草莓園，希望農會協助向農民協調，配合提供部分用地。

農會總幹事徐欽志表示，休憩木棧道建置逾10年，雖然有維修，但基礎結構與梁柱皆已腐蝕，第2期計畫將利用鋼構與塑木材料，改善酒莊後方的棧道，解決下雨會滑、木質材料不耐用等缺點，讓棧道更持久、耐用且美觀，施工期間由酒莊後方進料，考量安全將圍住工地，因此後方休憩空間會暫時縮減。

水保局另前往視察「苗55線淋漓坪地區莓梨果香產業地景軸線營造工程」、「馬那邦天然湖滯洪農塘改善工程」，並聽取台3線沿線草莓販賣設施改善需求，李鎮洋表示，水保局計畫整理區域公共設施，給予遊客更舒適觀光體驗，去年底完成苗55線約2公里的工程，成功塑造典範。

李鎮洋視察吳家草莓園旁改善後的公共設施，他指出，原本雜亂無章的路邊空地整理成停車場，擋土設施也進行美化，融入大湖文化及產業意象，還設置洗手間及販售台，完成示範性工作，未來將針對台3線沿線逐步改善，原則以公共空間優先，私人空間再與果農溝通。

(中時 )