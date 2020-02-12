◎撤回陸配子女入境 蔡英文：國內防疫優先

疫情中心今天宣布撤回陸配子女入境規定，蔡英文總統今天透露，是她請指揮中心就防疫專業的考量再做檢討，評估後決定撤回。她說，國內防疫優先，非常時期，防堵疫情是我們最優先的考量，「請大家放心」。

◎史上首例！大學指考延至7/3

大學指定科目考試將於今天至3日登場，共6萬2109人報名，創歷年新低。今天考自然組的考物理、化學、生物，大考中心提醒，往年違規最多的是手機或手錶發出聲響，因此，請考生進入試場前，務必把手機關機，並關閉手錶鬧錶功能，放置於臨時置物區。

◎黑心商賣劣油 重判20年

地下油行老板郭盈志在2014年收購來源不明的飼料油，混合豬隻以外的動物混合油，提供原料給強冠公司提煉，製作成「全統香豬油」，最高法院維持高雄高分院更二審判決，依違反食安法等8罪、總計刑度20年將他判刑定讞。

◎機捷無法增班 爆通車3年未驗收

桃園機場捷運通車近3年，但交通部鐵道局至今未完成驗收，桃園市長鄭文燦12日指出，包括通車時間、發班班距、車輛數都還沒有達標，尤其沒車無法增加班次，要求桃園捷運公司「不要沉默」，跟鐵道局反應20次也沒關係，強調桃園是營運單位，不要因為驗收的爭議，影響到營運。

更多新聞請看中時電子報

(中時電子報)