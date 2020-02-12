水里蛇窯「傳統柴窯燒成」工藝，產生特殊的結晶風格。（林國隆提供／廖志晃南投傳真）

水里蛇窯「傳統柴窯燒成」技藝，經南投縣無形文化資產審議會，審議通過為南投縣傳統工藝，並登錄林國隆為技藝保存者。林國隆傳承柴窯燒成技藝，並且更加精進，將陶器燒出火痕、結晶體等特殊風格。

林國隆指出，以往，南投陶柴燒製品要求風格必須統一，但由於柴窯在內部不同的位置，會產生不同的燒窯成果，產生多元的樣貌，稱之為「窯變」。如窯首因靠近投柴孔，陶器表面容易沾滿特殊的柴灰結晶，過去這類陶器不受到重視，還歸類為次級品。但是，現代社會需求轉變，獨一無二的特殊風格，反而成為通過市場考驗的柴燒特色。

水里蛇窯第3代窯主林國隆，精進窯燒技藝，讓陶器在不上釉的狀態下，燒出火痕、金銀彩、落灰、流瀑、結晶體系的魚卵結晶、哈密瓜紋理、翡翠青瓷等特殊風格。

林國隆推廣傳統燒窯與修復技術，在蛇窯舉辦過數次國際柴燒研討會、以及國內柴燒種子培訓，以民間的力量延續傳統製陶的工藝技術，經過長時間的努力與推廣，終於讓現代人看見柴燒的價值。

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