台糖12日將美食區出入口以紐澤西護欄進行查封，杜絕違法設攤，維護燈會賞燈品質。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會已吸引近百萬參觀人次，人潮帶來錢潮，有業者違反土地使用分區管制相關規定私設攤販區，台中市政府經發局會同都發局分別於2月7日、2月10日進行裁處，並督促土地所有權人台糖公司改善，台糖12日在私設美食區2處出入口進行查封，杜絕違法設攤，維護燈會賞燈品質。

經發局表示，該私設美食區原由開發公司向台灣糖業公司承租作停車場使用，於今年1月起對外進行招商行為，市府在1月8日及2月5日二次函請台糖公司轉知承租人應適法使用土地。

隨著台灣燈會熱鬧登場，市府調查，該場所於年2月6日開始有營業行為，現場設有120頂帳篷及攤販進駐營業，營業型態屬攤販集中場，違反都市計畫法土地使用分區管制相關規定，經發局會同都發局於2月7日、2月10日進行裁處後，業者仍未停止營業，市府再次督促土地所有權人改善，台糖今日將美食區出入口以紐澤西護欄進行查封，讓承租人無法入場營業。

經發局強調，台糖公司已與承租人終止租賃契約，承租人如繼續營業，涉及刑事竊占罪則，市府將持續協助土地所有權人維護權益，處理後續管制作為。

(中時 )