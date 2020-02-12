新冠肺炎疫情嚴種，陸委會主委陳明通針對有居留證的陸配子女返台政策「一日三變」，陸續反覆加碼須「未成年」、「大陸親友無能力照顧」、「父母皆在台者」的限制條件，而衛福部長陳時中12日直接霸氣稱撤回陸委會發布的所有陸配子女入境規定。北市副市長黃珊珊表示，中央政策是按照疫情變化，才做不得已調整，目前有些都很正確。

黃珊珊表示，疫情每天都有新變動，光居家隔離、居家檢疫的表，中央幾乎就每天都有調整，但這都是不得已的調整，像北市府每天也都在調整，很難說哪個調整就正確，雖說政策當然愈穩健愈好，但在防疫的情況下很多都要考慮，不能怪哪個、然後哪個正確，至今能做到沒有社區感染，代表中央政策有些目前都很正確。

黃珊珊說，市長柯文哲14日下午也會做假設社區感染的演練，現在都在做準備，相信中央也有做準備，但當然希望最好不要發生。

她也提到，很多台商台幹的孩子回不了原來就學的地方（國外），北市府決定，只要設籍北市而無法回到現居住地（比如大陸、新加坡）的孩子，會先讓他們回到北市的國中、國小，讓他們安心讀書。

黃珊珊指出，還有紓困政策要討論，但其中很多措施都是中央才能決定，北市只能就自己的部分討論，例如有些委託經營的單位受到疫情影響，所以可就「市有財產租金減免」做討論，不過具體內容會和柯市長核定後再對外發布，另外原本要在3月底辦的「智慧城市論壇」，因疫情嚴峻延至7月辦。

(中時 )