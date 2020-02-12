曾以《我有我自己》專輯入圍第29屆金曲獎最佳新人獎的閻奕格，將推出睽違歌壇3年的全新EP《少了一件牛仔褲》。為此閻奕格還特別剪掉留了19年的長髮，「這次EP想呈現出更多像我這個年紀的女生，對生活、感情、夢想、世界的真實心情反射的作品，送給即將三十歲的自己。」

首波主打新歌〈愛上現在的我〉，找來徐若瑄跨刀寫詞、高爾宣合唱。談起與這些優秀音樂人的合作，閻奕格笑說：「他們都是我非常崇拜的音樂人，能跟他們合作算是完成了我三十歲To-Do List的第一條夢想清單。」徐若瑄也表示：「我已經欣賞閻奕格和高爾宣很久，格格的聲音很有力量、OSN的聲音很性感，很愛這樣的衝突感。聽到充滿自信的格格唱出我的創作，讓我覺得自信真的會讓女人更有魅力。」

為新EP閻奕格特別剪掉留了19年的長髮。（圖／華研提供）

閻奕格表示自己在高爾宣出道前就已經聽到過他的創作和音樂，當時就非常欣賞他；而高爾宣對於兩人的首度合作，更是開心的說：「當初接到邀約時非常驚訝，沒想過會跟自己以前在電視上看到的歌手合作。」〈愛上現在的我〉是一首節奏明朗、氣氛明亮的嘻哈民謠搖滾勁曲，傳達告別青春少女期，步入三十歲女人階段知足自在的心情。歌曲同時也強調要先愛自己才能愛別人，特別選情人節於各大數位平台首播。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)