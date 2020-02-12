全國商總理事長賴正鎰今（12）日就新冠肺炎疫情衝擊全球的航空、旅遊、餐飲、住宿等觀光旅遊及多數服務業，預計上半年部分業績將受影響，他呼籲政府儘快給予業者貸款降息、利息補貼或減稅等紓困措施，協助企業現金流或生產線能夠維持穩定，讓中小企業度過未來數月的金流難關。

賴正鎰表示，大陸各行各業正積極的進行，但是台灣經濟與大陸有高度的連動，旅遊、餐飲、住宿等在停止大陸自由行後已經受傷很重，這波疫情更加重傷害，預估5月時疫情才能控制下來，第一季經濟成長率將趨穩，雖然補多少都是補不回來，還是要呼籲政府能補助企業的損失。

賴正鎰分析現階段疫情對全球及兩岸經濟的影響，疫情在春運期間突然爆發開來，所幸春節期間本就停工，加上大陸政府火速宣布武漢封城、交通停頓、停止旅遊出團、加蓋醫院、延後開工等管制措施，武漢肺炎疫情目前僅部分產業供應鏈延後開工，尚不至於產業鏈中斷，大陸方面各省市已經陸續復工，員工到崗率約七成左右，他相信很快就會恢復常軌。

他相信疫情很快就能控制，他對整體經濟表現仍深具信心，他預估Q2疫情減緩，生活作息恢復正常後，消費能量就有機會噴發，快速彌補前四個多月的消費不足之處。並以股市新春開盤一週後已經回穩，交易量也都已經回到1600億元左右，對台灣經濟深具信心，預估台灣全年經濟成長率可以維持在2.2％左右。

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(中時電子報)