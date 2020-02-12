新冠肺炎疫情對台灣今年醫材出口有何影響？台灣醫療暨生技器材工業同業公會理事長洪盛隆表示，大陸疫情嚴重目前各地企業延遲開工、封城等，事實上已出現轉單效應到台灣，比如，今天接到12萬支耳溫槍訂單轉向和台灣採購，撇除目前口罩禁止對外出口，其他產品出口必定今年對台灣醫材業有正面挹注，但成長多少還無法預測。

洪盛隆12日在外貿協會舉辦的「智慧醫療拓銷新思維論壇」上表示，就出口而言，由於台灣管制口罩出口，且口罩占台灣出口總值不大，因此這部分對台灣醫材業沒有太大影響。

不過，洪盛隆進一步表示，由於疫情在大陸最為嚴重，當地不少地區已經有延遲開工、對外交通道路封閉等狀況，坦白說台灣已經出現轉單效應，除了目前口罩管制出口外，其他產品出口一定會對今年台灣醫材產業有幫助，至於成長多少還不能預測。

至於轉單效應台灣是否有足夠產能來因應？洪盛隆認為，業者一定會想辦法因應，畢竟這是商機。

(旺報 )