高市交大12日起將展開連續3天「強化取締酒駕勤務」。（高市交大提供／柯宗緯高雄傳真）

高市交大12日起將展開連續3天「強化取締酒駕勤務」。（高市交大提供／柯宗緯高雄傳真）

高市警局統計，108年酒駕肇事比例，其中31至60歲為酒駕肇事高風險群，占整體71.5％，相當驚人。高市交大12日起將展開連續3天「強化取締酒駕勤務」，結合市區17個分局，同步針對橋梁、地下道、聯外道路及往來幹道，實施封閉式道路臨檢勤務，民眾切勿心存僥倖。

警方表示，去年酒駕肇事案件中，汽車酒駕肇事案件竟達4成，而分析在酒後上路發生交通事故的飲酒、販售酒品地點上，大部分是「便利超商、含檳榔攤、熱炒店、路邊攤及KTV等，在自宅飲酒後酒駕上路發生事故比例也高達3成。

交大表示，以往取締酒後駕車之路檢常以「一車四人」執行，於取締酒駕及遏制不法效果有限。交通警察大隊規畫「封閉式路檢」，強化路檢執勤人數達20人以上，並拉長縱深達40至50公尺有效減緩車速並確保執勤人員安員

警力部署方面，透過「一加三」警力布署模式，在主要路檢點周遭，規畫至少三組機動攔截警網，針對意圖逃逸及規避臨檢之不法人士，即時發動攔檢，強化警方執法之威嚇性。

警察局長李永癸表示，許多販售酒品業者均願意配合警方共同防制酒駕，但民眾自行購置酒品於自宅飲酒後，仍心存僥倖上路之情形仍占有一定比例，這次透過取締酒駕大執法之作為，將針對汽車加強攔檢，展現執法強度、淨化治安環境，以確保市民安全、提供市民安心的居住環境。

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(中時 )