情人節當晚，邀請「花囍樂團」等社團一起加入。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

2月14日西洋情人節將至，當晚6點在花蓮縣府前石雕公園，有一場樂團不插電LIVE演出、闖關遊戲及文創市集等活動，並提供野餐墊，民眾可輕鬆在草坪野餐、聆聽音樂。凡參加闖關遊戲或拍照打卡活動，還有機會獲國際觀光酒店燭光晚餐券、烏克麗麗、法蘭絨羊羔毛毯及拍立得相片等，走出戶外活動也能向另一半（情侶）表達愛意！

花蓮縣府民政處即日起受理網路、電話報名，0988-239823黃小姐。

花蓮縣長徐榛蔚表示，為讓鄉親更親密體現於一年一度的情人節，規劃2020情人節浪漫之夜，希望能以輕鬆浪漫方式呈現，也相當適合全家走出戶外！

縣府民政處長江東成表示，透過情人節情歌大賞、創意市集與闖關遊戲等方式，搭配布幔及各式花藝、燈飾，營造唯美浪漫氛圍，鼓勵民眾大聲說愛，讓身邊的親友感受溫暖及關懷。

江東成說，活動選在公園草坪，回歸最純樸自然的環境，邀大家共同享受泥土的芬芳，星空的浩瀚。當晚將安排花囍臨門、摩登派對與Tasil等三組樂團輪番演唱膾炙人口的經典情歌，重溫往日情懷，還有趣味闖關遊戲「默契大考驗」，歡迎夫妻或情侶組隊參加。

現場除了樂團不插電演出、趣味競賽，周邊規劃創意市集計20個攤位，各式美味甜食茶坊小點滷味等特色餐點，留下難忘的回憶。

(中時 )