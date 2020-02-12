台北市府推動社子島區段徵收，當地185家未登記工廠還未拆遷，卻恐在中央3月公告工廠管理輔導法修正案實施後，每年需繳交2萬起跳的納管輔導金或營運管理金，北市產發局表示，已報經中央同意，將社子島地區公告為不得納管地區，針對既有低汙染工廠採專案列管，不須繳納費用。

產發局指出，工廠管理輔導法修正案去年新增未登記工廠專章，預計3月公告實施，2016年5月19日前既有低汙染未登記工廠，須於2年內申請納管、3年內提出改善計畫，且廠房面積300平方公尺以內每年需繳交2萬元納管輔導金或營運管理金，每超過100平方公尺每年增加5000元。

工商服務科股長謝慶龍表示，由於社子島地區正推動區段徵收，185家未登記工廠日後將面臨拆遷，就算按新法繳納相關費用，後續也無法經營，市府已報經中央同意，將社子島地區公告為不得納管地區，針對2016年5月19日既有低汙染未登記工廠採專案列管，不須繳納費用。

謝慶龍強調，列管工廠不得擴大廠房面積、變更事業主體或經營高汙染產業，同時須配合環保局、消防局及建管處等輔導管理，產發局已在2月10日下午於士林區公所10樓大禮堂舉辦「社子島地區未登記工廠管理輔導說明會」，告知業者相關訊息。

(中時 )