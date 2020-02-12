國民黨今下午舉行黨主席補選政策說明會，登記參選的江啟臣與郝龍斌依照日前號次抽籤順序分3輪發表，針對第2輪媒體提問兩岸定位問題，郝龍斌強調，兩岸間交流一定要有善意，大陸要承認中華民國存在，也是兩岸最好連結，希望陸方應先釋出善意，例如恢復台灣世界衛生組織（WHO）觀察員身分，共同面對新冠肺炎防疫；同時停止軍機繞台恫嚇，兩岸必須溝通，兩岸和平穩定是台灣發展重要因素。

針對兩岸關係問題，郝龍斌近期拋出北京若不承認中華民眾就中斷小三通，不過，過去國民黨主張擱置兩岸主權爭議，把兩岸關係定位成「互不承認主權，但相互承認治權」，郝龍斌兩岸論述引起話題。

郝龍斌表示，過去主張兩岸交流要有善意，口頭表述一中，以我們的角度就是中華民國，大陸承認中華民國存在是兩岸間最好的連結，尤其是近期新冠肺炎，盼大陸盡快讓台胞回台，同時病菌不分顏色，防疫沒有政治色彩分別，陸方不讓我們加入世界衛生組織，對台灣及世界不公平，恐成防疫漏洞，呼籲大陸讓我們恢復觀察員身分加入世界衛生組織，共同防疫。

郝龍斌說，兩岸要和平穩定，大陸要停止軍事恫嚇，中華民國是國民黨的核心理念，反對台獨是兩岸的共識，大陸在承認中華民國上，如何給我們國際空間及參與，認同中華民國存在的事實，這是大陸要給我們的具體回應。

(中時 )