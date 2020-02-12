全球最大的自行車龍頭製造廠-巨大（9921）集團，在中國擁有昆山廠與天津廠，在新冠肺炎疫情升溫下，雖然已向當地政府提出申請復工，但至今尚未收到復工通知。為此，巨大緊急通知供應商與客戶調整出貨時間，以及由海外廠提供生產調配支援，共渡這波疫情難關。

巨大集團表示，中國子公司為配合新冠肺炎防疫工作，依各所在地政府機關發布之規定，延遲春節復工，目前已向當地政府申請復工，並已由當地政府進行實地稽核，惟實際復工日期以當地主管機關核准為準。

為因應中國昆山廠與天津廠尚未復工，巨大集團已通知供應商及客戶、協調物料進貨及成品出貨時間的調整；此外，由台灣廠、荷蘭廠及外包廠商做生產調配的支援，以及持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。

巨大強調，中國廠因延遲開工對集團營收影響程度，需視疫情後續發展及子公司與供應商之復工程度及物流恢復的情況而定。

(工商 )