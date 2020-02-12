敦泰(3545)2019年第4季營運成果，在晶圓代工產能供應持續擴增，及導入客戶產品數量增加下，敦泰2019年第4季IDC出貨量強勁成長，整體營收季增9%，亦比上個年度同期大增37%，優於預期，獲利方面，受到IDC市場價格競爭影響，敦泰2019年第4季產品毛利率下滑，單季毛利率為20.04%，較去年第3季減少3.14個百分點，單季稅後淨利為0.51億元、每股純益0.2元，惟2019年全年依舊每股虧損約0.65元，連續第三年吃下虧損，但自去年下半年起，敦泰已經連續兩季度呈現獲利，顯示營運已經有回溫跡象。

回顧2019年全年，敦泰表示，因受到產能限制的餘波，外加中美貿易戰開打的影響，敦泰2019年度上半年出貨比預期為低，但在下半年的出貨有明顯的上升，導致出貨與營收狀況快速改善，全年營收僅略低於2018年，敦泰在過去兩年營收相對衰退之際，持續保持研發投入，在2019年持續增長近5%，在IDC與AMOLED等技術的開發上，能夠確保技術領先及未來新產品的競爭力。

展望2020年第1季，導入敦泰IDC的客戶機款有望持續增加，也將同時帶動市佔率回升，但第1季本是大陸智慧型手機供應鏈的傳統淡季，同時，因新冠狀病毒疫情的影響，大陸及全球手機產業預期會受到衝擊，這些不確定因素對第1季的營運狀況，將產生一定的影響，但具體影響程度尚無法估計。

在新產品進展方面，隨著內崁式產品的普及化，敦泰舊一代IDC產品的毛利雖有下滑的趨勢，但因新一代的規格包括Mux1:6 FHD、Dual Gate HD及高刷新率等IDC產品，可持續改善產品組合，對毛利率表現有正向幫助，預期未來毛利率應可樂觀以待。

(時報資訊)