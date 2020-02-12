大陸新冠肺炎疫情爆發後，也伴隨著台北市長柯文哲與民進黨政治人物之間的政治攻防，就連柯開始戴起口罩後，也被視為與中央防疫政策不同調，民進黨立委甚至點名柯文哲拿下口罩。台灣民眾黨立委蔡壁如今日表示，柯文哲戴口罩是因為氣管不好，天氣冷就會一直咳，戴口罩是自我健康管理，不應政治化。

為因應口罩數量不足，民進黨立委林楚茵、范雲和洪申翰等人日前發起「我罩你，你先領」活動，林楚茵卻也同時點名台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜，不要一直戴口罩。柯文哲則反駁，自已是醫師，專業上不要懷疑，該戴的時候自己會戴，並譏林是「神經病」。

民眾黨立委蔡壁如今日則表示，柯文哲戴口罩，是因為氣管不好，冬天天氣冷就會一直咳，柯文哲是專業的重症專科醫師，很清楚自己何時應該戴口罩，外界不要太泛政治化，叫他把口罩拿下來，柯文哲自己有專業會評估何時需要戴口罩。

另外，蔡壁如表示，由於家人氣管不好，家中長期都備有口罩，選舉期間也有留下口罩，因此截至目前為止，自己都夠用，所以都沒有領過、買過口罩。但蔡壁如也說，只是每天進捷運站就會糾結，怕不戴口罩會引發恐慌，但政府又宣導把口罩留給有需要的醫護人員，現在戴不戴口罩已經提升到「道德層次」。

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(中時電子報)