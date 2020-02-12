為防治新冠肺炎疫情，法務部矯正署針對全台各監所收容人採取強制傳染病感染管制措施，自今年1月1日到2月11日，共計隔離170名收容人犯，迄今沒有發現任何感染個案，目前還有19名收容人仍繼續隔離中。

法務部長蔡清祥表示，矯正機關是人口密集機構，人員進出頻繁，為了因應嚴重特殊傳染性肺炎，所以要求所屬矯正機關執行傳染病監控及通報流程，加強防疫觀念宣導，並徹底執行防疫措施及確實管控防疫物資。

根據法務部矯正署統計，全國各監所對收容人隔離措施，自1月1日到2月11日，總共隔離170名收容人，其中新入監收容人有自大陸、港澳地區返台的有32位，目前只有5位仍在隔離中；外役監返家探視與大陸、港澳地區有旅遊史的人接觸者35位，目前還有14人還在隔離中。

另有其他隔離的收容人則是呼吸道感染等疾病，都沒有發現新冠肺炎感染，至各監所的口罩庫存量目前只剩2周的量，矯正機關也通令各監所控制防疫物資的使用。

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(中時電子報)