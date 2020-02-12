為提升校園內職業安全衛生意識與專業工作知能，國立臺灣海洋大學委託中國勞工安全衛生管理學會辦理化學物質作業主的專業訓練，邀請從事專業職安衛工作的講師授課，於12日起在校內展開長達3天的研習課程，共有40多位老師及研究人員參訓，共同維護校園實驗室安全，保障工作者安全與健康。

海大職安衛中心表示，「職業安全衛生法」上路施行後，適用範圍從指定行業擴大到所有行業，校長張清風特別重視校園職業安全衛生工作，校方並依職業安全衛生法規定，定期對勞工應施以從事工作與預防災變所必要之安全衛生教育訓練，希望藉由專業的職安教育訓練，加強相關業務主管人員職業安全衛生意識與專業工作知能，精進職安管理作為。

中心組長陳銘仁表示，維護校園安全是學校非常重視的議題，由於校內實驗、試驗場所使用化學品多樣化，為防止職業災害、保障同仁的安全及健康，特別舉辦訓練課程，安排各實驗場所負責老師等參訓，希望各實驗、試驗場所在從事相關作業時，能更加注重各項安全作業規範，有效防止職業災害的發生，營造安全無虞的優質校園工作環境。

陳銘仁說，目前特定化學物質依其危害性、特性及物理型態等共分為甲、乙、丙、丁四大類，分別可能是致癌物質、疑似致癌物質、高毒性、具腐蝕性或可能造成人體慢性的健康危害等，使用時應該要了解它的危險及有害資訊遵守相關規定，他指出，只要參訓人員完成全部課程、通過測驗，將可取得主管證書。

(中時 )