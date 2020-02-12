109年全國中等學校運動會即將來臨，但強碰新冠肺炎疫情持續蔓延，賽前衝刺期該不該給孩子們繼續訓練，讓許多家長及教練相當為難，尋求三連霸的高雄市英明國中羽球隊，則是選擇加緊腳步繼續練球，但也希望政府應該要有相關的配套措施。

日前教育部公告，原訂於三月中旬的全中運資格賽將會如期舉行，防疫期間不鼓勵校方在密閉式空間進行任何活動，兩者之間的衝突下顯得相當矛盾，也沒有相關的配套措施供學校參考。

英明國中羽球隊總教練王鶴勳表示，大賽沒有延期又遇到疫情影響，實在相當為難，全中運又是國高中學生運動賽事的最高殿堂，跟升學成績環環相扣，在兩難的情況下，他們只能選擇執行最高規格的防疫工作，讓孩子們繼續練球，以保障他們的權益。

英明國中學務主任吳伊婷表示，校方針對這個問題也商討很久，在孩子們升學問題的考量下，決定讓訓練持續進行，但要求球隊防疫工作必須以最高標準落實，早上練習前先測量體溫並做紀錄，有發燒症狀者則請學生立即返家休息，球館周圍的門窗、門簾都必須打開，讓學生們在通風良好的球場訓練，若對於練習有傳染疑慮者可以請假，亦不影響自身權益。。

高雄市教育局體健科科長陳琇藝表示，因為學生升學問題，教育局開放即將比賽的選手們進行訓練，但也要求校方務必精確落實防疫工作，也請督學等相關人員，勤走校園，關心學校是否將防疫工作完善執行。

(中時 )