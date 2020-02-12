「台西生活館」提供划膠筏等活動，邀民眾探索溼地生態。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉「海口生活館」結合溼地生態，打造1處沿海環教空間，為方便民眾近距離體驗生態之美，雲林縣政府增建環湖步道與拱橋，民眾可沿著步道了解紅樹林、招潮蟹生態，是最適合疫情期間的戶外休閒活動。

「海口生活館」位於台西鄉五港村海巡五港安檢所後方，周邊即是海園生態園區與五條港碼頭，溼地生態與原始漁港風情，是許多遊客的最愛，「海口生活館」啟用後，配合重新活化的海園生態園區，成為雲林沿海地區新景點。

台西鄉觀光協會總幹事黃舜瑜表示，「海口生活館」後方設有1處人工湖，為方便民眾體驗周邊溼地生態，雲林縣政府編列1100餘萬元經費增設環湖步道，木質結構搭配特色拱橋，讓民眾觀賞紅樹林潮間帶生態時更加方便與安全。

地方文史工作者說，生活館周邊生態豐富，除了各種野鳥，還有招潮蟹、彈塗魚、水筆仔，其中台灣特有種「台灣招潮蟹」，目前全台僅剩3、4處溼地有其蹤跡，經常有學者來此研究，也是各級學校最佳的戶外教學場域。

最近不少民眾因新冠肺炎疫情減少出門，生活館邀請民眾到台西海邊走走，除了觀賞溼地生態，還可划膠筏、摸文蛤、鑽蚵殼、綁蚵串，場地寬廣空氣流通，最適合疫情期間休閒散心，以免長期待在家裡悶出問題來。

(中時 )