基隆市警察局第三分局指出，八堵派出所11日接獲吳姓民眾報案，慌張表示騎車時不慎掉落約1萬餘元，詢問有沒有人拾獲招領，當下先留下吳男聯繫方式。（吳康瑋攝）

「藍色小朋友」滿天飛舞讓民眾沿路撿拾，基隆市八堵路有名吳姓男騎士，於11日中午騎車往市區的方向經過汽車銷售點時，渾然不知自己口袋內逾萬元包括數張千元、百元的紙鈔已掉出亂飛，後方騎車的張姓男子再看到試圖追上，但不斷遇到紅燈只好停在八堵火車站附近，並在網路發文喊話「哥哥阿！你的錢阿！我真的追不到你。」影片一出現在網路上，更引發大批網友留言「撒錢啊！」、「好多錢啊」、「噴不少」、「好想去撿啊」、「我們都遇不到這種事」。

張姓男子在後方逐一拾起鈔票後，並至延平派出所報案，將拍下的畫面上傳至基隆在地臉書社團，他指出，當時吳男一路往基隆市區的方向騎過去，但因追不上只好上網找人，他拾金不昧的善行也讓網友狂讚，當晚失主接獲通知已到派出所領回。

基隆市警察局第三分局指出，八堵派出所11日接獲吳姓民眾報案，慌張表示騎車時不慎掉落約1萬餘元，詢問有沒有人拾獲招領，當下先留下吳男聯繫方式，約過半小時後，延平所來電有民眾於八堵路拾獲現金，已送交至延平所招領，警方隨即通知吳男前往認領，後來又有另1位民眾也撿到部分現金，送到其他派出所，目前已有近半金額被2名熱心民眾撿到，拾金不昧送回，但仍有部分紙鈔不知飛到哪，也有可能被其他人撿走，警方提醒民眾如有撿到盡速送交警方，避免被查出吃上侵占遺失物罪嫌。

(中時 )