為落實新冠肺炎疫情防治，台北地檢署12日召開「查緝民生犯罪聯繫平台」辦理「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情衍生相關違法案件會議，重申具感染風險民眾「趴趴走」、囤積哄抬口罩等防疫物資等行為，都可能涉及行政或刑事責任。

北檢是邀集轄區內的公平交易、衛政、警政、消費者保護、移民署、藥師公會等機關，召開「查緝民生犯罪聯繫平台」辦理「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情涉及相關刑事案件會議，共同討論疫情期間可能違反相關法規之行為態樣及法律責任。

檢察長邢泰釗表示，已指定4組專責檢察官負責相關案件偵辦，檢察官將全力配合各項防疫措施及嚴查速辦違反傳染病防治法之行為，共同把關，守護國人健康！

查緝民生犯罪聯繫平台召集人黃珮瑜主任檢察官表示，綜合整理疫情期間可能違反相關法規的行為態樣及法律責任共同討論，並強化相關主管或權責機關間的溝通聯繫，以達迅速、正確處理案件，提昇人民的信賴感及安全感。

北檢並公布六大可能涉及行政或刑事責任的態樣，分別是「具感染風險民眾『趴趴走』或違反主管機關之檢疫、防疫處置或措施」、「意圖抬高交易價格，囤積公告之口罩，無正當理由不應市銷售；對已開始徵用之口罩，有囤積居奇或哄抬物價且情節重大者」、「明知自己罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行主管機關指示，致傳染於人」、「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人」、「未經核准擅自製造或輸入一般醫用口罩、外科手術口罩；明知為前項之口罩而販賣或意圖販賣而陳列」、「不具藥商資格擅自販售一般醫用或外科手術口罩；販售非醫療用途之防塵口罩，卻宣稱為醫用或有療效」。

(中時 )