新冠肺炎疫情重創百貨零售業，國內百貨業開出裁減人力第一槍，微風集團傳出將資遣3成員工，約上百人受影響，儘管強調是例行人事調整，但微風近5年瘋狂開8家店，租金壓力沉重，導致毛利愈削愈薄，瘦身降成本成為第一要務。對此，有網友預言，3月會看到一堆裁員跟無薪假。

工商時報報導，微風上月初舉辦尾牙時，董事長廖鎮漢還宣稱去年集團營業額超標達到305億元，今年將挑戰310億元營收。未料才1個月時間，就要求各部門主管精簡人力，整體汰換率高達3成，比以往平均1成高出很多。

報導指出，近5、6年就在台北市狂開8家店，拓展規模與速度勇冠業界。業界人士分析，展店速度太快，在租金壓力下，導致毛利愈削愈薄，加上中高階人才經驗未到位，造成大店不到3個月撤出，並衍生出包底抽成爭議。

由於疫情影響，信義商圈業績下滑高達6成由於疫情影響，在疫情未控制前，業者為求自保積極瘦身，採取大砍人力成本的手段來因應。

面對百貨業寒冬，網友表示，「2月到3月會看到一堆裁員跟無薪假！」、「搞政治是不會去顧人民的，政客爽爽混4年！」、「國運籤：李廣父子陣亡」、「剛影響半個月就裁員 不知道應該說老闆有先見之明還是心狠手辣...」、「817加油撐下去，要主權不要經濟，求仁得仁，恭喜恭喜」。

(中時電子報)