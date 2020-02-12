新冠肺炎疫情發燒，金門「小三通」停航，立委陳玉珍今（12）日表示，未來立法院若制訂「紓困暨獎勵暫行條例」，她將針對地區產業遭受的衝擊，透過紓困補助方案及產業體質改造2大方向，將影響降至最低程度。

另外，針對兩岸大、小三通暫停，許多已在台團聚或短期探親的大陸親屬，可否延長停留期限？以及陸生何時能夠回來繼續學業？陳玉珍今天也邀請金門山外的陳情代表戎小連與陸委會副處長何達仁、移民署官員討論解決方案。

陳玉珍認為，「防疫也需兼顧人權」，在健康無虞的情況下，對於部分有急需或是特殊情況者，政府應考量給予必要協助，她將爭取中央同意對於已在臺團聚或短期探親之大陸人士，得於停留期間屆滿前，申請「專案」延期，逐次核給15天。

同時，針對一些持探親證來到金門者，在「小三通」關閉後，因為簽證只限在金門，也不能赴台搭機回到大陸，到底要如何解決？陳玉珍 也希望中央有配套和解決辦法，莫讓他們一直「關」在金門，造成生活上許多不便。

(中時 )