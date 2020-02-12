大陸最後一個出現確診病例的西藏自治區，其僅有的1例病患已治癒，並於12日下午經專家確認符合標準准予出院。這讓西藏成為全大陸首個脫離新冠肺炎疫情的地區，大陸網友聞訊紛紛讚許：「中國地圖上終於有一塊雪白之地」。

據《新京報》官方微博報導，2月12日下午2時，西藏唯一確診新冠肺炎病例張某，辦理完所有治癒出院手續，離開西藏自治區第三人民醫院。張某首次接受記者採訪時表示，「心情很激動，也非常感謝西藏同胞對我的關注，希望西藏的明天會更美好。」

報導說，據西藏自治區第三人醫院肺二科主任、救治組組長花德米介紹說，該病例2月9日第一次檢測結果為是陰性，2月11日重新檢測結果依然是陰性，目前包括CT等臨床證據都顯示已病癒，臨床組經過討論並上報醫院和西藏自治區衛健委，經過自治區和上海北京專家評估後，該病例達到治癒出院標準。

由於西藏是大陸最後一個被新冠肺炎病毒攻佔的省市自治區，也僅有一例，本例是湖北隨州人，在感染後前往西藏後被確診。該張姓病患治癒出院後，西藏成為大陸31個省市自治區中，首先擺脫疫情糾纏的省級行政區。在目前一片紅色的大陸疫情地圖上，將出現唯一的一塊白色區域，讓許多網民非常開心表示：「恭喜西藏省成功擊退病毒」、「建議西藏地圖可以改成藍色，畢竟算百分百治癒率了」、「趕快把雞屁股變白」、「西藏又成為一片淨土！開心」。

(中時電子報)