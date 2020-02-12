董至成21年婚姻觸礁，與老婆羅若芸正爆婚變之際，經傳有人爆料真正原因是董妻出軌，外遇對象還是兒子的游泳教練「小恩」。對此，董至成稍早受訪時直呼「荒唐」，並表示不認為老婆會是女同志，也不相信她喜歡T。

董至成表示，他知道該兒子游泳教練叫小恩，跟老婆是好閨蜜，兩人特別親密，因自己長年在大陸工作不在家，小恩也常常會到家裡吃飯，或開車帶老婆出去辦事，「女孩子之間摟摟抱抱親熱動作也常看過，但不知道她們倆的關係究竟是怎麼回事？」他說自已從沒想過她們會是一對，也沒想過小恩會妨礙他們的家庭。對於報導的真實性，他雖不敢置信但也語帶保留地說「不能講不可能」。

他還自嘲幸好對方是女生，「若對方是男的我拿槍去找他，男女出軌抓姦在床，但她們又沒有姦，我要怎麼說？」由於今晚兩人會進行離婚談判，「晚上她回家會請她講清楚，講清楚的話至少還可以原諒她。」

(中時 )