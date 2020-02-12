民眾可搜尋LINE官方帳號「八德區戶政」，可享有智慧導航、線上申辦及線上取號等功能。(蔡依珍攝)

民眾可搜尋LINE官方帳號「八德區戶政」，可享有智慧導航、線上申辦及線上取號等功能。(蔡依珍攝)

民眾可搜尋LINE官方帳號「八德區戶政」，可享有智慧導航、線上申辦及線上取號等功能。(蔡依珍攝)

民眾可搜尋LINE官方帳號「八德區戶政」，可享有智慧導航、線上申辦及線上取號等功能。(蔡依珍攝)

民眾可搜尋LINE官方帳號「八德區戶政」，可享有智慧導航、線上申辦及線上取號等功能。(蔡依珍攝)

民眾可搜尋LINE官方帳號「八德區戶政」，可享有智慧導航、線上申辦及線上取號等功能。(蔡依珍攝)

民眾可搜尋LINE官方帳號「八德區戶政」，可享有智慧導航、線上申辦及線上取號等功能。(蔡依珍攝)

民眾可搜尋LINE官方帳號「八德區戶政」，可享有智慧導航、線上申辦及線上取號等功能。(蔡依珍攝)

戶政業務包羅萬象，9成都能跨區提供服務，八德區戶政事務所結合替代役男專長，推出「八德米寶」LINE智能客服，有智慧導航、線上申辦及線上取號等多項功能，等待人數跟距離最近的戶所一目了然，能減少排隊等候的時間，更加便民，歡迎搜尋LINE官方帳號「八德區戶政」。

八德區戶政事務所主任王瓊慧表示，桃園市人口成長快速，戶政業務包羅萬象，其中9成項目可異地辦理，去年八德即受理3萬件跨區案，因替代役男張顥嚴畢業於國立交通大學，曾獲全國大學院校智慧應用設計競賽大獎，特別貢獻所學，歷經4個月討論，自行開發完成「八德米寶」LINE智能客服。

王瓊慧說，智慧導航結合Google Maps定位民眾所在位置，迅速找到距離最近的戶政事務所，並貼心提供各區戶所動態等待人數，方便民眾選擇前往；線上取號則讓民眾出門前於遠端取號，到戶所後專櫃服務、分流避免久候，尤其在防疫期間可縮短民眾在戶所停留時間，多一層保護。

王瓊慧也特別請來曾獲網路動畫大賽首獎的台藝大多媒體講師黃睿烽、留學紐約視覺藝術學院的溫淨淳，將智能客服介面美化，加入八德冠軍米及埤塘等在地特色。負責研發的張顥嚴笑說，一開始完全不懂戶政業務、只會寫程式，透過跟戶所主任、同仁不斷討論，才有今日的成果，很開心服役期間可以參與便民措施研發，是非常寶貴經驗。

(中時 )