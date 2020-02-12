新冠肺炎疫情嚴峻，市面上販售的酒精、漂白水也出現被搶購導致缺貨，台塑仁武廠基於高雄市防疫需求，將捐出廠區自製的漂白水45噸供給高雄市政府分配使用，首批4公噸將於2月14日會送達經發局。

台塑仁武廠協理蔡奇麟表示，新冠肺炎疫情持續發燒，台塑公司董事長林健男擔心疫情擴散，影響國人健康，特別指示仁武廠主動與高雄市政府聯繫，表達想捐贈自製消毒用漂白水意願，2月11日接洽副市長陳雄文，預訂2月14日起分送3批給市府。

蔡奇麟說，台塑仁武廠自製的漂白水有很好的殺菌力，過去長期來就有提供高市府抗登革熱、禽流感消毒使用，但因具腐蝕性，調配時須戴上防護具，使用上依照比例稀釋，調整好濃度，才不會造成危險。

蔡奇麟表示，2月14日起分送3批給高雄市政府，再由民政、消防局等局處優先下放基層里辦公處及清潔隊作防疫之用，民眾若自行稀釋漂白水，一般居家清潔，稀釋比例是1：99，若消毒染有嘔吐物、排泄物、分泌物、血液表面或物件，則以1：49比例稀釋。

蔡奇麟提醒民眾，漂白水不能與鹽酸混用以免產生有毒氯氣，避免用於化糞池，使用時避免濺入眼睛，存放需置於陰涼、乾燥處，避免陽光直射，調配時也要保持通風良好，同時要避免放置過久，以免變質。

(中時 )