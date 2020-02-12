中國佛教會秉持佛陀慈悲濟世的胸懷，於11日（農曆正月18日）在台南市白河區大仙寺隆重舉行仁王護國息災祈福大法會，以「祈千萬甚深經咒 消弭新型冠狀病毒」為主旨，全國的諸山長老法師、機關首長及各界賢達、十方善信等，超過2千多人共襄盛會，祈願諸佛菩薩千祥雲集、龍天護佑台灣、萬境平安。蒞祈福法會現場貴賓眾多，有準副總統賴清德、立法院前院長王金平、台南市長黃偉哲等。

法會中，由中國佛教會常務理事心茂法師宣讀蔡英文總統賀電後，接著，賴清德捻香並宣讀祝禱文，祈祝五大願力皆滿願：一者、祈願佛光照耀 令第一線奮戰的醫護人員與防疫人員以正念無畏施之力免除怖畏，為自己與患者守護健康；二者、祈願受苦者擁有一切安樂與祥和，往生者拔除一切恐懼與苦痛；三者、祈願人人落實防疫措施 以正念力安住、調和自身健康；四者、祈願險惡時刻，全民同心同願攜手支持政府防疫措施，令新型冠狀病毒疫情早日止息；五者、祈願全民勤修善德，持續為全球疫情祝禱，讓災難退避，普願佛光普照臺灣，風調雨順、國泰民安、百業興旺民物康寧。

賴清德致詞時代表蔡英文總統感激佛教會祝福台灣的防疫工作順利、每個家庭美滿幸福，也向在場的高僧大德平時在各地安定民心、穩定社會致意，祝禱國家太平！

賴清德並讚譽中佛會理事長淨耀法師，一直以來關心並參與台灣毒品的防治，並致力宣揚佛法，推廣佛教文化，安定民心，把佛教的慈悲落實在人間；並祝福中國佛教會的法師們及參加活動的大眾身體健康！法會圓滿成功！

黃偉哲祝禱表示，仁王護國息災祈福大法會每年都為台灣民眾及世界祈福，感謝全國各縣市佛教會諸山長老、各界貴賓及在家居士們為此次武漢肺炎疫情以殊勝的法會祈福，希望全國民眾借由宗教力量得到人心安寧、國家進步，也祝福大家身體健康！事事如意法喜充滿！

淨耀法師以感恩的心情表示，感謝台南大仙寺傳證長老及台南市道場的協助，感恩全國24縣市佛教會理事長、理監事們共同成就此次消災祈福大法會；今年是庚子年，正值12生肖的開始，鼠年、豬年交替之際，靜動之間定有衝擊，流感嚴重流行、中國的新型冠狀病毒疫情肆虐，國內外人心惶恐，看了十分不忍，祈「仁王護國息災祈福大法會」大家用善念慈悲心修持，除了為國家祈福，也為疫情止息祝禱。

法會之前，全國24個佛教會及各道場同時匯集了十方大德持誦千萬多經咒與佛號，禮拜觀音聖像、阿彌陀佛聖號、觀世音菩薩聖號、藥師佛聖號、地藏菩薩聖號，計1千7百零4萬3572聲；《佛說阿彌陀經》、《琉璃光如來本願功德經》、《金剛般若波羅蜜經》、《地藏菩薩本願功德經》、《般若波羅蜜多心經》，計8千649 部；《大悲咒》、《往生咒》、《解冤咒》、《消解病咒》、《滅定業真言》、《準提咒》、《六字大明咒》、《藥師心咒》、《佛說秘瘟經》、《不空牟尼咒》、《毗盧遮那佛金光明咒》、《白文殊咒》、《文殊心咒》，計195萬7千380遍。總迴向全球及受災民眾，以佛菩薩的慈悲願力化解世間的苦厄，全國佛教徒虔誠共同修持誦經咒，期許獲得佛菩薩的庇佑，佛光普照大地，護佑一切有情及無形眾生；祈願人民安樂、國運昌隆、世界祥和。

仁王護國息災祈福法會啟建，可以溯自隋唐，歷經1300百多年，自有其慈悲濟世的大願力，法會主旨在於祈求諸佛護佑仁王政躬康泰、國家人民消災免難。

中國佛教會自民國62年遷台以來，每一年都舉辦仁王護國息災祈福大法會，由各縣市佛教會輪流舉辦，成為佛教界的年度最大盛事。

(旺報 )