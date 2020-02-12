董至成12日傳出21年婚姻岌岌可危，原因竟是老婆羅若云（董嫂）與兒子游泳女教練小恩出軌，董至成聽到此事立刻跳起來直喊：「不可能啊！那個女教練是當初我替兒子找的，那個女的小恩變成我老婆閨密，興趣相同合得來。」他認為自己是最了解董嫂的人，這麼多年對方根本沒顯出是同志的徵兆，「我當初還讓兒子拜那女的為乾媽。」

董至成苦笑，若此事成真，「我反而開心一點，總比跟男的好，如果跟男的，我一定到處找槍。」他坦言自己目前的狀態，「我第一錯愕，第二懷疑，現在一直想，她（董嫂）跟我說過與小恩做什麼，有沒有什麼蛛絲馬跡，還真的沒有。」他表示自己在北京，2年才回來3次，只有1次見到小恩根本不可能往那方面去想。

但董至成也指出無風不起浪，既然有人爆料講得活靈活現，他要先了解事情原委，再來談離婚，「我講人性，假設是你（董嫂）先對不起我，你有什麼資格跟我離婚；如果今天我有小三，我認了，你當然有資格叫我滾，我不乾淨了。那如果這事情不是外界想像，你何必主動要離開我呢？或是有別的原因，你舉出，我聽看看合不合理？」

至於周刊爆料是否可能是離婚手段，董至成直言：「我太太沒那麼聰明，用這招太傻，你把自己也毀了。寧可傷了別人好了自己，這才是上上之策，怎麼可能成全別人毀了自己。」

(中時 )